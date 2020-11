Het binnenterrein van het woongebouw De Peperklip aan de Rosestraat in Rotterdam-Zuid krijgt een binnentuin. Het wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners, zo meldt de gemeente woensdag.

Eerder is het woongebouw gerenoveerd en zijn de woningen duurzamer gemaakt. Ook is er een natuurdak aangelegd.

Het binnenterrein is ook verouderd. Om die reden heeft de gemeente samen met verhuurder Vestia en de bewoners een nieuw ontwerp gemaakt. Het terrein is 9.500 vierkante meter groot. Het is een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Peperklip en wordt ook gebruikt door kinderen uit de wijk.

In het nieuwe ontwerp is 1.200 vierkante meter extra groen opgenomen. Er komen daarnaast tuinen die bewoners zelf gaan onderhouden. De nieuwe binnentuin levert zo een bijdrage aan de klimaatopgave en het herstel van de biodiversiteit in de stad.

Daarnaast hebben kinderen ook geholpen met het ontwerp. Alle leeftijdscategorieën krijgen een eigen speelplek in de binnentuin. Bovendien worden er nieuwe bankjes geplaatst.

De aanleg van de nieuwe binnentuin is 5 november gestart. De werkzaamheden duren ongeveer vier maanden.