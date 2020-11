Bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is dinsdagochtend een poederbrief ontdekt, zo meldt de politie aan NU.nl. Er wordt onderzocht of de brief een schadelijke stof bevat.

Het is niet bekend of mensen geïsoleerd moeten worden. De explosievenexpert is bezig met het onderzoek.

Eerder op dinsdag werd een poederbrief ontdekt bij een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best. Het ging hier om een stof die "in de aangetroffen hoeveelheid geen gevaar opleverde". De politie onderzoekt het incident.