Wandelaars in Rotterdam kunnen vanaf vandaag via de mobiele app Must See de verhalen horen over twintig monumentale bomen in Rotterdam. De bomenroute met digitaal toegevoegde beelden is 4 kilometer lang en loopt door het centrum.

Ronald Loch, advisueur bomen is tijdens de bomenroute als gids in hologram te zien bij bijzondere locaties. De route zit vol met historisch materiaal, oude foto’s, oud filmmateriaal, maar ook 3D-objecten.

Op verschillende locaties is ook augmented reality toegevoegd. Zo kunnen de wandelaars via hun mobiel zien hoe de Lijnbaanplataan voor het bombardement op Rotterdam in de achtertuin stond van het voormalige Coolsingelziekenhuis.

Ook is het mogelijk om te bekijken hoe de bomen op het dak van de Kruispleingarage groeien, hoe het Dakbos op het Depot van Museum Boijmans is aangelegd of hoe de waterberging in elkaar zit bij de Museumparkgarage.

De augmented reality bomenroute is onderdeel van de 'Rotterdamse maand van de ondergrond'.