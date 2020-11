Wandelen en fietsen langs de rivieren in en om Rotterdam wordt steeds populairder, blijkt maandag uit de Omnibusenquête 2020. Bijna de helft van de inwoners wandelt langs de Rotte en 1 op de 3 bezoekt weleens de Nieuwe Maas.

De Rotte is dit jaar een stuk meer bezocht dan vorig jaar. Dit jaar bezocht zo'n 45 procent van de inwoners de rivier ten opzichte van 36 procent in 2019. Ook de Nieuwe Maas werd dit jaar door een iets groter percentage van het inwonertal bezocht: van 34 procent in 2019 naar 37 procent in 2020.

Ook is er in de enquete gevraagd naar wat Rotterdammers graag verbeterd zien in de omgeving van de rivieren. Bij de Nieuwe Maas willen bezoekers meer terrassen, attracties, musea of meer natuur. Van de bezoekers van de Rottemeren zegt 45 procent dat er geen verbeteringen nodig zijn.

"Ik vind het mooi om te zien dat de rivieren die Rotterdam heeft, steeds meer worden gebruikt om op en langs te recreëren", zegt wethouder Bert Wijbenga. "Hoewel we nu in een situatie zitten waarbij we vooral geen drukte moeten opzoeken, heb ik alle vertrouwen dat er betere tijden komen en we weer volop kunnen genieten van het moois op en rond het water."

De gemeente meldt dat er plannen zijn om rond de Nieuwe Maas een soort parklandschap te maken. Dit betekent meer ruimte voor groen en verblijfsplekken en wandel- en fietsroutes op en langs het water. Langs de Rotte komt meer groen op de route naar het centrum.

De Omnibusenquête wordt jaarlijks gehouden onder Rotterdammers van zestien tot en met 85 jaar. Zij kunnen online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Ook worden er mondelinge interviews afgenomen.