Agenten hebben zaterdagochtend een veertienjarige jongen aangehouden in zijn woning in Rotterdam. Mogelijk is hij betrokken bij de explosie in een woning aan de Indische Tuin in Rotterdam.

De bewoonster lag zondag 8 november op de bank toen zij werd opgeschrikt door een harde knal. Uit onderzoek bleek dat er illegaal vuurwerk door de brievenbus van het slachtoffer naar binnen is gegooid. Alle ruiten van het appartement zijn gesprongen en de deurpost is ontzet.

Ook werd er in de meterkast een zelfgemaakt explosief van illegaal vuurwerk gevonden. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) heeft het explosief onschadelijk gemaakt.