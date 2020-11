Een 38-jarige vrouw uit Rozenburg is dinsdag net op tijd uit haar auto aan de Gaffelstraat in Rotterdam ontsnapt toen daar zwaar vuurwerk op werd gegooid. De vrouw hield suizende oren over aan de ontploffing, maar raakte verder niet gewond.

De vrouw had haar auto rond 17.45 uur op de Gaffelstraat geparkeerd om haar kleine kinderen op te halen, die bij een familielid hadden gelogeerd. In haar auto pleegde ze nog even een telefoontje toen ze ineens vuurwerk op haar motorkap zag komen. De vrouw vluchtte haar auto uit, maar na een paar meter volgde de ontploffing al.

Door de klap vloog de motorkap open, werden zijpanelen en een wielkast vernield en verbrijzelde de voorruit. In eerste instantie werd gedacht dat het vuurwerk van bovenaf was gegooid.

De politie heeft een aantal woningen boven de geparkeerde auto bekeken, maar denkt niet dat de bewoners iets met het vuurwerk te maken hebben. Daarnaast heeft de politie naar camerabeelden gezocht en getuigen gehoord. De dader is nog niet gevonden. De politie roept getuigen op zich te melden.