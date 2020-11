De Beneluxtunnel in Rotterdam is vrijdag vanaf 21.00 uur tot zaterdag 8.00 uur in beide richtingen afgesloten vanwege onderhoud door Rijkswaterstaat. Tijdens de afsluiting is ook de A4 in beide richtingen dicht tussen knooppunt Kethelplein en knooppunt Benelux.

Wegverkeer in zuidelijke richting wordt bij knooppunt Kethelplein omgeleid via de A20, A16 en A15.

In noordelijke richting worden weggebruikers bij knooppunt Benelux omgeleid via de A15, A16 en A20.