De politie heeft deze week de eigenaar van een Rotterdams fruitbedrijf en een aantal van zijn zakelijke contacten opgepakt. De vier aangehouden personen worden verdacht van drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en witwassen, meldt de politie donderdag.

Het gaat om drie mannen van 41, 50 en 57 jaar oud en een vrouw van 29 jaar. De verdachten zijn naast de fruithandelaar medewerkers van het fruitbedrijf en tussenpersonen, aldus de politie. De verdachten zijn maandag en dinsdag aangehouden en zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijven zeker veertien dagen langer vastzitten.

Het viertal wordt verdacht van het mogelijk maken van de invoer van honderden kilo's drugs via containers. Ook zouden ze het legale fruitbedrijf hebben gebruikt om crimineel geld te witwassen.

De politie startte een onderzoek naar de fruithandelaar naar aanleiding van enkele "verdachte geldtransacties". Maandenlang deed de recherche onderzoek naar de praktijken van de verdachte en werd er informatie over hem verzameld.

Het bedrijf van de fruithandelaar is gevestigd in de Rotterdamse wijk Spaanse Polder, een gebied dat extra nauwlettend door overheden in de gaten wordt gehouden sinds 2014, toen project Holsteiner werd gestart. Dit project concentreert zich op criminele praktijken in de wijk.