Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft donderdag werkstraffen geëist tegen twee verhuurmakelaars die ervan worden verdacht bewust panden te hebben verhuurd aan criminelen in heel Nederland, voornamelijk in Rotterdam-Zuid. Daarnaast worden ze verdacht van witwassen.

Het gaat om een 56-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Wassenaar. Het OM verdenkt hen onder meer van het faciliteren van criminelen door luxe appartementen in Rotterdam, Berkel en Rodenrijs en Amsterdam aan hen te verhuren.

Criminelen zoeken vaak de anonimiteit door makelaars grote sommen geld aan te bieden in ruil voor luxe appartementen. Daarbij komen hun namen niet terug in de papieren doordat het appartement vaak op de naam staat van een niet-bestaand persoon.

Als makelaar ben je strafbaar als je meegaat in deze criminele activiteiten. De zaak van de twee Wassenaarse makelaars kwam in 2018 aan het licht, toen een rechercheteam onderzoek deed naar het verhuurbedrijf van de verdachten. Daaruit bleek dat er woningen in heel Nederland, maar vooral in Rotterdam-Zuid, tegen de regels werden verhuurd.

Verdachten werden in 2013 al met criminaliteit geconfronteerd

Op 9 april 2018 werden de makelaars aangehouden. Tijdens het onderzoek nam de politie onder meer hun administratie, een geldbedrag van 57.000 euro, een aantal dure auto's, 1,5 kilo hasj en een aantal patronen in beslag. Ook werden meerdere panden doorzocht, waar grote partijen harddrugs, hennepkwekerijen, vuurwapens, munitie en in totaal bijna 100.000 euro aan contant geld werden gevonden.

De officier van justitie is ervan overtuigd dat de verdachten wisten dat ze strafbare feiten pleegden. Ze werden al sinds 2013 geconfronteerd met criminaliteit, aldus het OM. Toch hebben ze nooit besloten om hun werkwijze te veranderen. De officier van justitie eist daarom werkstraffen van 240 uur, een geldboete van 10.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden tegen de verdachten.