De politie meldt woensdag tegen het einde van de middag dat een kapsalon aan de Oudedijk in Rotterdam is overvallen. De verdachte is nog voortvluchtig.

Op Twitter meldt de politie dat de dader met een onbekende buit is ontkomen nadat hij een medewerkster had bedreigd met een mes.

Het gaat volgens de politie om een getinte man met een vol postuur die een zwarte jas en mondkapje droeg. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.