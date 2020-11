Een supermarkt op de Voorschoterlaan in Rotterdam is dit jaar voor de derde keer overvallen. De overval vond dinsdagavond om 19.50 uur plaats, meldt de politie.

Een man eiste geld van een 19-jarige caissière in de supermarkt. Hij dreigde met een onbekend voorwerp.

De man kreeg een klein geldbedrag en vluchtte. Een winkelmedewerk achtervolgde de man, maar raakte hem kort daarna kwijt. De verdachte rende waarschijnlijk richting de Avenue Concordia.

De verdachte is "een licht getinte man van ongeveer 1.70 meter lang", meldt de politie. "Hij heeft een gezet postuur, zwart haar en een stoppelbaardje. Hij droeg een zwarte North Face jas met de capuchon over zijn hoofd. Verder had hij een lichtgrijze trainingsbroek met een zwarte streep langs de benen, zwarte schoenen en handschoenen. Zijn mond en neus waren bedek met een blauw mondkapje."

Het is de derde keer dit jaar dat deze winkel is overvallen. Eerdere overvallen vonden plaats op 17 juli en 25 oktober. "Het spreekt voor zich dat dit grote impact heeft op de medewerkers van de winkel. De politie wil de dader(s) dus heel graag aanhouden."

De politie roept getuigen op zich te melden.