De gemeente Rotterdam heeft donderdag een expositie geopend met dertig portretten van inwoners die slachtoffer werden van huiselijk geweld, seksueel misbruik of kindermishandeling. De expositie is onderdeel van een campagne van de gemeente om dit soort onderwerpen uit de taboesfeer te halen.

De online campagne werd woensdag tegelijkertijd met de expositie door de gemeente gelanceerd. De gemeente roept inwoners op om aan de bel te trekken als ze het idee hebben dat iemand uit hun omgeving te maken krijgt met geweld of misbruik.

De dertig portretten van slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling zijn geplaatst op het Kruisplein in Rotterdam. De personen op deze portretten poseren samen met mensen uit hun omgeving die ze hebben geholpen om erover te praten.

"Hulp zoeken is als slachtoffer of pleger niet gemakkelijk", zegt verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove. "Afhankelijkheid, maar ook schaamte maken dit ingewikkeld en complex. Nu in deze tijden van corona is het nog moeilijker, want we moeten allemaal meer thuisblijven en we spreken minder mensen die kunnen helpen", aldus de wethouder.

De portretten zijn nog tot en met 8 december te zien op het Rotterdamse Kruisplein. De gemeente roept mensen op om bij bezoek aan de expositie de coronamaatregelen wel in acht te nemen.