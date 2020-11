De brandweer is woensdagmiddag in een woning aan de Dempostraat in Rotterdam op een flinke hoeveelheid hennep gestuit na een gaslek in een aanliggende woning. Dat meldt de politie.

De bewoner van het pand, een 35-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De man zit vast.

Rond 15.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een gaslek in een woning. Ze moesten de naastgelegen woning ingaan om het lek te kunnen dichten.

In de woning zagen de brandweermannen een groot aantal tassen staan, waarvan ze de inhoud niet vertrouwden. Het bleek een flinke hoeveelheid hennep te zijn. De politie werd opgeroepen.

De agenten die ter plaatse kwamen hebben de bewoner van het pand direct aangehouden. De tassen zijn in beslag genomen en de hennep wordt vernietigd.