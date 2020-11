De gemeente Rotterdam lanceert woensdag een campagne om inwoners op te roepen om tijdens de coronacrisis lokaal en online te winkelen. De gemeente hoopt dat lokale ondernemers op deze manier beter de winter doorkomen.

De campagne heet Rotterdam. Sterker door lokaal online winkelen en is onderdeel van het Winterprogramma waarmee het Rotterdamse college bewoners en ondernemers tijdens de winter perspectief wil bieden. De oproep om lokaal en online te winkelen zal vanaf woensdag door de hele stad op informatieschermen te zien zijn.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen Rotterdammers niet een dag winkelen of een bezoek brengen aan een café. Volgens wethouder Barbara Kathmann (Economie) is dat een kans om wat vaker online te shoppen. "Dus kruip achter je computer of pak je telefoon en help je lokale Rotterdamse ondernemer deze lastige tijd door! En als je eten bestelt, doe het dan direct bij je lievelingsrestaurant of eetcafé zodat zij maximaal kunnen profiteren", roept de wethouder op.

Naast de oproep helpt de gemeente lokale ondernemers om hun winkels te digitaliseren en online beter vindbaar te maken.