Basisschool De Margriet in de Rotterdamse wijk Blijdorp heeft een zogenoemd groenblauw schoolplein geopend. Dit zijn milieuvriendelijke schoolpleinen die worden betaald met subsidie van de gemeente.

Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat leerlingen meer buiten zijn en daardoor meer bewegen. "Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Een groenblauw schoolplein zorgt ook voor een betere opvang en afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school en in de wijk bij hevige regenval", legt de gemeente uit.

Het nieuwe schoolplein van De Margriet werd door wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) geopend. "De Margriet mag trots zijn op haar groene, waterweerbare schoolplein. Ik ben blij dat onze subsidie dit mogelijk heeft gemaakt", aldus de wethouder. Nog eens vijf Rotterdamse scholen kunnen binnenkort ook een vernieuwd plein openen.

De Margriet is de eerste basisschool die met deze subsidie een klimaatvriendelijk schoolplein heeft gerealiseerd. Er is dit jaar in totaal 400.000 euro beschikbaar en er geldt een maximum van 80.000 euro per schoolplein.

Basisscholen die van de subsidiepot willen gebruikmaken, kunnen tot en met 14 november een aanvraag bij de gemeente indienen. Een voorwaarde hierbij is dat het schoolplein na schooltijd door kinderen uit de buurt te gebruiken is, zodat ook zij ervan kunnen profiteren.