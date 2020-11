De RET past vanaf vrijdag de dienstregeling van de tramlijnen 4, 7, 8, 20, 23 en 25 aan. Deze trams gaan minder frequent rijden. De reden hiervoor is het oplopend ziekteverzuim onder het rijdend personeel vanwege het coronavirus, meldt de RET maandag.

Het Rotterdamse vervoersbedrijf denkt dat de reizigers er weinig hinder van zullen hebben, omdat de reizigersaantallen vanwege de coronamaatregelen toch al lager zijn.

De tramlijnen 4, 7 en 8 rijden doordeweeks elke twaalf minuten in plaats van elke tien minuten. Voor tram 20, 23 en 25 geldt dat ze op doordeweekse dagen in de spits elke 7,5 minuten in plaats van elke 7 minuten rijden.

De aangepaste dienstregeling zal ook in de RET-reisplanner en de RET Real Time App te zien zijn.