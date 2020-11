Bij een woning aan de Indische Tuin in Rotterdam heeft zondagavond een explosie plaatsgevonden, zo meldt de politie. Later op de avond vond een explosie plaats aan de Sparrendaal in Feijenoord.

Beide explosies zijn vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. De ruiten van het pand aan de Indische Tuin zijn gesneuveld.

Wat de schade is van de explosie aan de Sparrendaal is nog niet bekend. Een persoon zou nagekeken zijn door ambulancepersoneel volgens Rijnmond. De politie kon over de tweede explosie nog niks zeggen.

Of er een link is tussen de twee incidenten, is eveneens onbekend. De politie is een onderzoek gestart.