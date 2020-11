Een bedrijfspand aan de Slinge in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag flink wat schade opgelopen door een korte brand. Volgens getuigen is er een explosie aan vooraf gegaan, maar de politie onderzoekt dat nog. Niemand raakte gewond.

Rond 1.00 uur werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal en glasgerinkel. De politie en brandweer werden gealarmeerd. De brand was toen de hulpdiensten ter plaatse waren snel onder controle.

Volgens een politiewoordvoerder konden de bewoners van de bovengelegen woningen in hun woning blijven.

Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.