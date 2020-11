Rotterdamse boa's krijgen een eenmalige beloning van 300 euro uit waardering voor hun zware werk tijdens de coronacrisis, meldt de gemeente vrijdag.

Wethouder Bert Wijbenga wil de handhavers als blijk van waardering belonen. "Sinds maart van dit jaar werken onze mensen van handhaving, dag in dag uit, in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Dit doen zij vaak onder enorme druk. Ik ben trots op hoe onze handhavers deze belangrijke taak uitvoeren", aldus de wethouder.

"De handhavers trekken schouder aan schouder met de politie op, en staan in de praktijk vaak vooraan: zij zijn het die de mensen op straat aanspreken. Zij zijn het die, waar dat zich voordoet, de eerste reacties van onbegrip, onwil en soms agressie incasseren", is te lezen op de website van de gemeente.