Feyenoord-supporters zorgen donderdagavond voor onrust in de binnenstad van Rotterdam. De politie meldt dat agenten hierbij zijn bekogeld met zwaar vuurwerk.

Op meerdere plekken in het centrum is vuurwerk afgestoken. De politie treedt op en stelt grenzen, zegt een woordvoerder. Er zijn drie aanhoudingen verricht. Om 19.50 uur werd de situatie in de stad rustiger.

Rijnmond meldt dat het afsteken van vuurwerk een steunbetuiging is aan de Feyenoord. Zo werd volgens de regionale omroep vuurwerk afgestoken bij het Bilderberg Parkhotel bij het Eendrachtsplein, waar de club verbleef in aanloop naar een thuiswedstrijd. De supporters zouden daarna verder zijn gegaan in de stad.

Feyenoord speelt donderdagavond in de Europa League tegen het Russische CSKA Moskou. Publiek is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet toegestaan in De Kuip.