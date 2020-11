Rotterdam krijgt ongeveer duizend flexwoningen verdeeld over negen locaties. Het gaat om verplaatsbare sociale huurwoningen. Volgens de gemeente zullen de eerste 150 woningen in de eerste helft van 2021 in de Waaier in Hoogvliet en De Kroon in Delfshaven worden geplaatst. Het is de bedoeling dat de woningen daar ongeveer tien jaar staan.

De woningen worden na tien jaar verplaatst naar een andere locatie. "Flexwoningen zijn een mooie aanvulling op alle woningbouwprojecten die in volle vaart doorgaan", meldt projectmanager Fenna ter Haar. De flexwoningen komen bijvoorbeeld op plaatsen waar later permanente woningen worden gebouwd.

De flexwoningen worden tussen de 20 en 25 vierkante meter groot en komen onder andere in de vorm van galerijwoningen en tiny-houses. Ze zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken.

Volgens de gemeente krijgen de bewoners naar verwachting een huurcontract voor twee jaar, voor studenten wordt dat vijf jaar. "Het idee is dat mensen zich op Woonnet inschrijven. Als ze een flexwoning krijgen loopt de wachttijd door, zodat ze na twee jaar voldoende wachttijd hebben opgebouwd voor een sociale huurwoning", aldus ter Haar.

Naast in Hoogvliet en Delfshaven onderzoekt de gemeente ook of in Feijenoord, Nesselande, Hoek van Holland en Vreewijk flexwoningen geplaatst kunnen worden. De gemeente zegt de invulling in samenspraak met marktpartijen en omwonenden te verkennen.