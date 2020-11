De rotonde van de G.K. van Hogendorpweg en de Doenkade in Rotterdam is aankomend weekend gesloten vanwege werkzaamheden. De afsluiting duurt van vrijdag 20.00 uur tot maandag 7.00 uur.

De N471 is vanwege de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten tussen rotonde Landscheiding en rotonde Marconisingel. Ook is de N209 in beide richtingen afgelsoten tussen de Vliegveldweg en de Ankie Verbeek Ohrlaan.

Weggebruikers kunnen vanaf de westkant omrijden via de Fairoaksbaan, de Vliegveldweg, de A13 en de N470. Vanaf de oostkant kan verkeer omrijden via de N472, N209, de Ankie Verbeek Ohrlaan, de Ringdijk en de Melanchtonweg.