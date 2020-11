De politie is op zoek naar een man die afgelopen vrijdagavond vergeefs probeerde een supermarkt aan de de Van der Sluysstraat in Rotterdam te overvallen. De dader werd afgeschrikt door de medewerkster, zo meldt de politie dinsdag.

De verdachte liep rond 10.30 uur de supermarkt binnen, waarna hij onder bedreiging van een mes sigaretten eiste.

De medewerkster sloeg met een voorwerp hard op de toonbank. De dader schrok hiervan en vluchtte richting de Schiekade.

Het gaat volgens de politie om een lichtgetinte man rond de 18 tot 20 jaar oud. Hij is rond de 1.70 meter lang en droeg een grijze jas met capuchon en sportschoenen. Opvallend was dat de man aan zijn rechterhand een hele dikke laag drukverband om zijn hand gewikkeld had.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.