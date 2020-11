Op het stadhuis van Rotterdam hangt dinsdag de vlag halfstok om stil te staan bij de aanslag in Wenen. Vier slachtoffers zijn overleden.

Maandag rond 20.00 uur werd op zes locaties in Wenen geschoten. Dat gebeurde in de directe omgeving van een synagoge, waar vermoedelijk het eerste schot gelost werd. De dader is door de politie doodgeschoten.

"Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden van de aanslag in Wenen", aldus de gemeente Rotterdam in een Tweet.