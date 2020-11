De douane heeft afgelopen vrijdag 410 kilogram cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Het zat verstopt in een container die door een vijftigjarige man uit België zonder toestemming van het haventerrein werd afgereden. De man is aangehouden, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De drugs zaten verstopt in een container afkomstig uit Brazilië die was volgeladen met big bags vol ferrosilicium, een grondstof voor in de staalindustrie. De straatwaarde van de partij is volgens het OM zo'n 30 miljoen euro.

De container was op weg naar een bedrijf in Frankrijk. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken.

De verdachte is dinsdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man veertien dagen langer vast blijft zitten.

De cocaïne is vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, doet onderzoek naar de aangetroffen drugs.