De politie heeft zondagavond een 37-jarige man opgepakt in de Rotterdamse wijk Wielewaal. De man had een mes bij zich en zorgde rond 18.30 uur voor overlast.

De verdachte stond op de Eilertstraat op een deur te bonken en deelde een klap uit naar een oudere buurtbewoner die daar wat van zei.

"Uiteindelijk bemoeiden zich meer buurtbewoners met het incident en kwam het tot een handgemeen. Daarbij liep de verdachte zelf een snijwond in zijn been op. Hij is door gewaarschuwde agenten aangehouden", zo laat de politie weten.

De verdachte uit Rotterdam is vanwege zijn verwondingen eerst afgevoerd naar het ziekenhuis.