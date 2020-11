Een man is zaterdagavond even na 21.15 uur beroofd in een parkeergarage aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Twee mannen bedreigden hem met een vuurwapen en eisten geld.

De daders zijn na een worsteling met het slachtoffer vertrokken met een hoeveelheid geld.

Een getuige van de overval heeft de politie gebeld. Een arrestatieteam van de politie heeft onderzoek gedaan in de omgeving waar de verdachten heen zijn gevlucht, maar trof hen niet aan.

Volgens de politie gaat het om twee lichtgetinte mannen tussen de 1.70 m en 1.75 m van rond de twintig jaar. De daders droegen donkere kleding en lichtblauwe wegwerpmondkapjes.

De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden van eventuele dashcams.