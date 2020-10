Een groep van elf mannen en vrouwen tussen de 20 en 22 jaar zijn woensdagavond rond 23.00 uur beboet. Ze hielden samen een feestje op het Achterharingvliet in Rotterdam Blaak, waarbij de coronamaatregelen niet in acht werden genomen.

Agenten moesten zondagavond al eerder ingrijpen op hetzelfde adres vanwege geluidsoverlast.

Doordat de politie al eerder in actie moest komen vanwege geluidsoverlast, is ditmaal ook de geluidsinstallatie in beslag genomen.