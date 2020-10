Inwoners van Rotterdam ontvangen per 1 november geen

ongeadresseerde reclamefolders meer in hun brievenbus. Verspreiders van drukwerk mogen hun folders vanaf dan niet meer huis-aan-huis bezorgen, tenzij er een ja/ja-sticker op de brievenbus zit.

De gemeente Rotterdam won eerder deze maand het hoger beroep tegen de reclamebranche over het tegengaan van ongeadresseerde reclamefolders. Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat Rotterdam ongeadresseerde reclame mag weren.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) is blij met het besluit. Volgens Bonte bespaart Rotterdam hiermee jaarlijks meer dan 3 miljoen kilo papierafval. Ook zou het volgens Bonte ergernis over stapels ongevraagde folders tegengaan.

Vanaf 1 november 2020 kan de adverteerder een boete krijgen als deze zich hier niet aan houdt. Ook het sturen van reclamedrukwerk 'aan de bewoners van dit adres' is niet meer toegestaan. Rotterdammers die toch ongewenst reclamefolders in hun brievenbus krijgen, kunnen dit melden via de website van de gemeente.