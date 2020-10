De rechtbank Rotterdam heeft donderdag twee mannen veroordeeld voor het beramen van een terroristische aanslag in Nederland. Het doelwit van de aanslag namens IS zou een politiebureau in Rotterdam zijn geweest. De verdachten hebben celstraffen tot acht jaar opgelegd gekregen.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachten van plan waren met explosieven een aanslag te plegen op willekeurige burgers en een politiebureau, vermoedelijk het bureau De Veranda in Rotterdam. Met specifiek dit doel kwamen de verdachten naar Nederland.

Uit onderzoek blijkt dat de verdachten websites met jihadistisch materiaal bezochten. Zo bezochten ze sites met handleidingen voor het maken van wapens en explosieven en bekeken ze video's van IS. Ook bekeken ze video's over de terroristische aanslagen in Berlijn, Parijs en Luik.

Via chats op Facebook wilden de verdachten wapens kopen, omdat zij "met toestemming van God" de binnenlandse veiligheid wilden bedreigen. In diezelfde chat werd een foto van politiebureau De Veranda in Rotterdam verstuurd en informatie over de Mobiele Eenheid (ME) in Nederland opgevraagd.

De verdachten werden ook veroordeeld voor andere strafbare feiten. Een van hen had bij een gewelddadige straatroof een gouden ketting buitgemaakt. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van acht jaar.

De andere verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige vernielingen in de gevangenis waar hij verbleef. Hij moet een schadevergoeding van 33.000 euro betalen en heeft een celstraf van zeven jaar en negen maanden opgelegd gekregen.