De komende dagen zijn er nachtelijke werkzaamheden aan de Maastunnel en de Erasmusbrug in Rotterdam. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt er gewerkt aan de Maastunnel en in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Erasmusbrug.

De Maastunnel is in de nacht van donderdag op vrijdag in de richting van noord naar zuid tussen 0.30 en 5.00 uur niet te gebruiken. Van zuid naar noord kan de tunnel wel gebruikt worden. Ook het fietspad blijft geopend.

Automobilisten kunnen omrijden via de Erasmusbrug, de Willemsbrug, Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt er gewerkt aan de Erasmusbrug. De gemeente laat dan werkzaamheden uitvoeren aan de trambaan op de brug. Er wordt onder meer een nieuw tramportaal geplaatst, nadat de oude tijdens een brugopening in september schade had opgelopen.

De brug is volledig afgesloten voor autoverkeer tussen vrijdag op 23.00 uur en zaterdag om 7.00 uur. Tussen 7.00 en 16.00 uur is in beide richtingen van de brug slechts één rijstrook beschikbaar. Het fiets- en voetgangerspad blijft gedurende de werkzaamheden open.

Automobilisten kunnen tijdens de nachtelijke werkzaamheden omrijden via de Maastunnel of de Willemsbrug.