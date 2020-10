De gemeente Rotterdam start met een subsidieregeling om de digitalisering van het MKB te stimuleren, zo meldt de gemeente woensdag.

Rotterdamse MKB'ers die minder dan vijftig personeelsleden in dienst hebben en willen investeren in digitalisering, krijgen de helft van hun inleg door de gemeente vergoed. Het maximale bedrag dat wordt vergoed is 2.500 euro. De totale subsidiepot bedraagt 200.000 euro.

Het is volgens de gemeente belangrijk om een bedrijf in deze tijd online bekendheid te geven. "Rotterdamse MKB'ers hebben het loodzwaar, zeker met alle coronabeperkingen die veel van hun klanten thuishouden. Door online beter zichtbaar en vindbaar te zijn, kunnen ondernemers toch de naamsbekendheid, klandizie en omzet van hun zaak vergroten", aldus wethouder Barbara Kathmann.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 9 december aanmelden via de website van de gemeente Rotterdam.