De politie heeft een veertienjarige en een vijftienjarige jongen aangehouden op verdenking van het plegen van twee overvallen op de tankstations aan de Groene Kruisweg in Rotterdam. Dat meldt de politie woensdag.

De eerste overval vond op zondag 18 oktober rond 23.30 uur plaats. Twee gemaskerde personen kwamen het tankstation binnen en bedreigden een dertigjarige medewerkster met een vuurwapen en een mes. Ze gingen ervandoor met geld uit de kassa.

Een tweede overval werd in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober rond 3.30 uur gepleegd op een ander tankstation aan de Groene Kruisweg. Een 61-jarige vrouw was aan het werk in het magazijn. Twee personen klopten op de beveiligingsruit bij de kassa, waarna de medewerker werd bedreigd met een mes en vuurwapen. Ook bij deze overval werd een geldbedrag buitgemaakt.

De politie heeft de twee verdachten aangehouden na een onderzoek. Ook zijn wapens aangetroffen.