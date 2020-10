De douane heeft dinsdag 1.435 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Het zat verstopt in een container afkomstig uit Colombia die was volgeladen met cacao. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De straatwaarde van de partij is volgens het OM zo'n 107 miljoen euro. De container was op weg naar een bedrijf in Antwerpen. Dat bedrijf heeft niets met de drugssmokkel te maken.

De cocaïne is vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, doet onderzoek naar de aangetroffen drugs.