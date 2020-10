Rotterdam krijgt 4,9 miljoen euro subsidie om de wijk Bospolder-Tussendijken aardgasvrij te maken, meldt de gemeente maandag.

Een deel van het geld wordt gebruikt om eigenaar-bewoners financieel tegemoet te komen om stadsverwarming in hun woning aan te laten sluiten.

Stadsverwarming is voor Bospolder-Tussendijken de beste vervanger voor aardgas. De verwarming gebruikt overgebleven warmte van de Rotterdamse haven om huizen en kraanwater te verwarmen. De eerste woningen kunnen vanaf 2022 worden aangesloten. Bewoners ontvangen hier een brief over.

De gemeente zet de bijdrage van de overheid daarnaast in voor de ondergrondse en ruimtelijke inpassing van het warmtenet en kleine verbeteringen in de buitenruimte nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Niet alleen Rotterdam werkt aan een aardgasvrije stad. Het is de bedoeling dat heel Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt. Woningcorportatie Havensteder in Rotterdam wacht nog op een besluit over de aanvraag van subsidie voor woningen zonder aardgas.