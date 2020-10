De Elektroweg bij basisschool de Bergse Zonnebloem is op op haal- en brengmomenten te druk en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarom sluit de gemeente de straat tijdelijk op bepaalde tijdstippen zodat schoolkinderen veilig kunnen oversteken.

Ook fietsers komen terecht in onveilige situaties, door de opstoppingen voor de school.

Daarom is de Elektroweg op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag afgesloten van 8.00 tot 8.45 uur en van 14.30 tot 15.15 uur. Op woensdag is de straat van 8.00 tot 8.45 uur afgesloten en van 12.00 tot 12.45 uur. Omwonenden kunnen hun huis wel bereiken.

De Bergse Zonnebloem is de tweede basisschool die meedoet aan het verkeersexperiment Veilige Schoolomgeving in Rotterdam. Nieuwe en veiligere verkeerssituaties worden gedurende twee maanden of langer getest.