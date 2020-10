Drie mannen in de leeftijd van 25, 30 en 32 jaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een schietincident aan de Havikhorst in Rotterdam. Bij het incident raakte niemand gewond.

De politie ontving rond 1.40 uur meerdere meldingen met betrekking tot het schietincident. Ter plaatse troffen agenten meerder kogelhulzen aan in de straat, deze zijn in beslag genomen.

De politie heeft even later drie mannen aangehouden. De 25-jarige verdachte zit nog vast, de anderen zijn na verhoor heengezonden. De politie onderzoekt nog of er gericht op iets of iemand is geschoten en wat de reden van het schieten is geweest. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.