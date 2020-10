Bij een gewapende overval in een woning aan de Bergpolderstraat in Rotterdam zijn zaterdag rond 16.00 uur vier personen vastgebonden. Een van de bewoners raakte gewond aan zijn gezicht. De daders zijn nog voortvluchtig.

Twee gewapende mannen drongen de woning binnen en bonden de vier aanwezigen in de woning vast. Even later verlieten de daders de woning en vertrokken ze in onbekende richting.

Eén van de bewoners (40) wist zichzelf te bevrijden door vanaf een balkon naar beneden te springen. De man raakte bij de overval en of de val gewond aan zijn gezicht. De drie andere betrokkenen in de leeftijd van 32, 52 en 54 jaar zijn opgevangen door de politie.

Volgens de politie zijn de daders vertrokken in een grijze stationwagen waarvan in het kenteken de letter Z voorkomt. Ook zouden de mannen tussen de 30 en 35 jaar oud zijn en waren ze in het zwart gekleed.