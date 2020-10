Een 42-jarige weginspecteur van Rijkswaterstaat is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld nadat hij ondersteuning verleende bij de hulpverlening vanwege een eenzijdig ongeval op de A20 bij Rotterdam. De politie heeft een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden.

Een bestuurder is even na middernacht tegen een vangrail gereden ter hoogte van het Terbergseplein in Rotterdam. Niemand raakte daarbij gewond.

De weginspecteur bood ondersteuning zodat de afhandeling van het ongeval veilig kon plaatsvinden, waarna een inzittende de man tegen de grond sloeg. De inspecteur raakte hierbij lichtgewond aan zijn gezicht. Gewaarschuwde agenten konden de man aanhouden.

De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau. Hij verzette zich tegen het aanwezige politiepersoneel. Hij heeft daarbij een arrestantenbewaarder geschopt.

De verdachte bleek onder invloed van alcohol. De bestuurder van de auto is gevlucht.