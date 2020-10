In de afgelopen zomer zijn in Rotterdam zeker 2.100 huizen verkocht, het grootste aantal in een kwartaal in de afgelopen drie jaar. Volgens Jasper Kuijs van Ooms Makelaars is het dankzij het toenemende woningaanbod en de lage rente een goed moment om te kopen.

In de afgelopen zes maanden werden 14 procent meer woningen te koop gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De coronacrisis lijkt de huizenmarkt niet te doen instorten, maar juist te doen opleven.

"De onrust en onzekerheid rondom COVID-19 zorgen ervoor dat meer mensen hun woning te koop zetten", aldus Kuijs. Deze huizen worden alsnog snel verkocht, omdat de Rotterdamse woningmarkt nog steeds krap is.

Kuijs ziet dat deze trend zich ook landelijk voltrekt. In het afgelopen kwartaal wisselden in totaal ruim 65.000 woningen van eigenaar, het grootste aantal in een kwartaal sinds 2017. Dat grote aantal is extra opvallend doordat de zomer meestal een rustige periode op het gebied van woningverkoop is.

Waarschijnlijk geen tweede opleving van woningaanbod

Desalniettemin moeten kopers alsnog snel zijn om een huis te kopen. De gemiddelde verkooptijd van een huis in Rotterdam was het afgelopen kwartaal maar 33 dagen. "Dit aantal is erg laag, maar er zijn momenten geweest waarop de verkooptijd nog lager lag", aldus Kuijs.

Kuijs verwacht voor het komende kwartaal geen nieuwe opleving van het woningaanbod. "Zelfs met de tweede coronagolf is de schrik weg, en de meeste verkopers verwachten geen flinke prijsdaling. De belangrijke sleutel voor meer doorstroming in de woningmarkt is extra nieuwbouw. Meer bouwen voor specifieke doelgroepen dus."