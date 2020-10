Aan de Da Costastraat in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een woning beschoten. Niemand raakte gewond. De dader is nog voortvluchtig.

De verdachte reed rond 1.45 uur met een personenauto de straat in, waarna hij uitstapte en tweemaal op de woning schoot. In de woning waren op dat moment wel personen aanwezig, maar niemand raakte gewond. Vervolgens stapte de man weer in de auto en reed weg.

Naar aanleiding van het schietincident is de politie een onderzoek gestart. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer over het incident weten.