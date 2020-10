Een 22-jarige man uit Spijkenisse is dinsdag aangehouden nadat een 17-jarige jongen uit Rotterdam werd bedreigd met een vuurwapen en zijn geld moest afstaan. De politie meldt woensdag op zoek te zijn naar de tweede verdachte.

Volgens de politie gaat het om een donker getinte man tussen de 25 en 35 jaar. De verdachte heeft kort donker haar, is rond de 1,75 meter lang en droeg een zwarte jas.

Het slachtoffer had een afspraak om een telefoon te kopen en stapte dinsdag op het Samuel Mullerplein in Rotterdam in een auto bij de twee zogenaamde verkopers. In de auto werd de jongen bedreigd en beroofd waarna hij moest uitstappen.

De daders vluchtten, maar agenten hielden hun auto later staande aan de Moerweg in Den Haag. De bestuurder van de auto is aangehouden maar de tweede verdachte sloeg op de vlucht.

Ondanks meerdere waarschuwingsschoten stopte de verdachte niet met rennen, meldt de politie. Daarop is overgegaan op gericht schieten, maar de verdachte wist ongedeerd te ontkomen.