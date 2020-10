De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is dinsdag voor het eerst weer naar buiten geweest nadat hij vorige week maandag positief werd getest op het coronavirus. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders.

"Eerste wandeling in de buitenlucht na tien dagen isolatie", is te lezen in het Twitter-bericht dat het college dinsdag plaatste. "Aboutaleb is 24 uur klachtenvrij sinds zijn coronabesmetting."

De 59-jarige burgemeester had milde klachten. Tijdens deze periode bleef hij vanuit huis doorwerken.

De burgemeester vertelde vrijdag in een videoboodschap dat hij de vrijdag ervoor last kreeg van "snijdende buikpijn". De zondagavond erna heeft hij zich laten testen. "Je bent niet blij met zo'n uitslag", zei de burgemeester.

De burgemeester riep mensen vervolgens nogmaals op zich aan de coronamaatregelen te houden en zo besmetting te voorkomen. "Het bespaart u, uw familie en de zorg een hoop ellende", aldus Aboutaleb.