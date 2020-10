De met het coronavirus besmette Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vrijdag in een videoboodschap zijn dank uitgesproken voor alle steunbetuigingen met berichten en bloemen. Ook roept hij op om zorgvuldiger om te gaan met de coronaregels.

Afgelopen maandag werd Aboutaleb positief getest op het coronavirus. Sindsdien zit de burgemeester in thuisisolatie. "Vorige week vrijdag kreeg ik de eerste symptomen. Ik kreeg toen stevige snijdende buikpijn. Dat heb ik verdragen tot zondagavond. Toen heb ik me laten testen. De uitslag was positief. Je bent niet blij met zo'n uitslag", vertelt Aboutaleb.

"Hoe is het mogelijk dat je zo lang loopt te hameren op dat virus en dan zelf ten prooi valt aan dat virus", vraagt hij zich af. "Niet zoveel over te zeggen. Het enige wat ik me kan indenken is: ik moet een moment van onachtzaamheid hebben gehad. Dat kan niet anders en vervolgens grijpt het virus je genadeloos en doet het zijn werk."



Aboutaleb roept op tot zorgvuldigheid: "Ik heb die pijn geleden, jij hoeft dat niet, u hoeft dat niet. Als u nog zorgvuldiger kunt zijn dan ik geweest ben, dan bespaart u zichzelf een hoop ellende. En dat bespaart uw familie en de zorg een hoop ellende."



"Laten we alsjeblieft met elkaar samen met alle maatregelen die afgekondigd zijn ervoor zorgen dat we heel snel het virus onder de knie krijgen", zo eindigt Aboutaleb zijn boodschap. "En we hebben een mooi perspectief: wat zou het mooi zijn als we Kerst enigszins onder normale omstandigheden kunnen vieren. Het gaat u goed."