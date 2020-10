De gemeente heeft twee locaties op het oog die als laatste rustplaats voor islamitische en hindoeïstische Rotterdammers kunnen dienen. Voor een begraafplaats voor de liberaal joodse gemeenschap wordt nog een locatie gezocht, meldt de gemeente vrijdag.

De gemeente meldt dat diverse geloofsgemeenschappen in Rotterdam behoefte hebben aan een eigen begraafplaats of een plek voor uitvaarten.

"Elke Rotterdammer, met welke geloofsovertuiging dan ook, moet in Rotterdam een laatste rustplaats kunnen vinden, met een uitvaart overeenkomstig hun eigen cultuur, tradities en gebruiken", aldus wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven). "Als we verwachten dat iedereen vanaf het eerste begin meedoet in onze Rotterdamse samenleving, dan is het niet meer dan logisch dat je hier ook je laatste rustplaats kan vinden."

De gemeente kijkt naar een locatie voor een zelfstandige islamitische begraafplaats aan de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid. De plek bestaat uit een plantsoen en is omringd door water. De gemeente gaat een haalbaarheidsonderzoek doen dat naar verwachting in oktober 2021 wordt afgerond.

Volgens de gemeente wil de hindoeïstische gemeenschap graag een vaste plek voor uitvaarten aan stromend water. Een steiger aan de Delftse Schie vlak bij de begraafplaats Hofwijk wordt genoemd als mogelijke plaats waar as uitgestrooid kan worden. De gemeente gaat onderzoeken of dat haalbaar is. In het eerste kwartaal van 2021 moet dat duidelijk worden.

De gemeente zegt nog op zoek te zijn naar een locatie voor een begraafplaats voor de liberaal joodse gemeenschap.