De jaarlijkse vuurwerkshows tijdens oud en nieuw in Rotterdam gaan dit jaar niet door. De gemeente Rotterdam meldt woensdag dat de professionele vuurwerkshows bij de Erasmusbrug, in Hoek van Holland en Nesselande dit jaar zijn afgelast.

Volgens de gemeente is het niet verantwoord om grote evenementen toe te staan in verband met het coronavirus, de aangescherpte landelijke maatregelen en de verwachting dat er met de jaarwisseling nog geen vaccin beschikbaar zal zijn.

De gemeente laat weten dat het afhangt van de geldende RIVM-richtlijnen of er evenementenvergunningen kunnen worden verstrekt voor kleinschalige activiteiten. Volgens de gemeente is de jaarwisseling in huiselijke kring vieren de beste en veiligste optie.