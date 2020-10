De politie heeft dinsdagavond twee jongens van veertien en vijftien jaar opgepakt in verband met een steekincident dat eerder op de avond plaatsvond op de Vilmos Huszarstraat in Rotterdam-Nesselande. Hierbij raakte een vijftienjarige jongen uit Rotterdam gewond.

De twee jongens bedreigden het slachtoffer met een groot mes op het voetbalveldje in de buurt. Volgens de politie had het slachtoffer eerder ruzie gehad met een van de jongens. De jongen probeerde weg te rennen, maar viel en werd vervolgens gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels weer thuis.

De politie heeft de twee jongens uit Capelle aan den IJssel dezelfde avond aangehouden in hun woning. Daarbij is een mes in beslag genomen. Momenteel zitten de jongens nog vast en worden ze verhoord.