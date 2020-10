Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb moeten mensen niet wachten met het opzetten van een mondkapje, ook al is het nog niet wettelijk verplicht, zo zei hij woensdagochtend tegen Radio Rijmond.

Aboutaleb is nu "gevangene in zijn eigen huis", zoals hij het zelf omschrijft. Maandag maakte de gemeente bekend dat hij positief getest is op het coronavirus. Een woordvoerder liet toen weten dat de 59-jarige burgemeester milde klachten heeft en zeven dagen in thuisisolatie blijft.

"Het ging om een soort buikpijn, daarom sloeg ik er niet direct op aan. Ik dacht aan een buikgriep", aldus Aboutaleb.

Sinds de positieve testuitslag zondagavond werkt de burgemeester thuis en vergadert hij via internet. Locoburgemeester Bert Wijbenga neemt sommige vergaderingen over. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt Aboutaleb indien nodig vervangen door burgemeester Cor Lamers van Schiedam.

Begin deze week was er vooral verbazing over het feit dat de oplettende Aboutaleb getroffen werd door het coronavirus. "Het geeft aan hoe gemeen het virus is", legt hij uit. De burgemeester is tevreden met de nieuwe maatregelen.