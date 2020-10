Vier actievoerders van Greenpeace zijn dinsdagmiddag de Erasmusbrug in geklommen om aandacht te vragen voor minder CO2-uitstoot. Met hun actie willen ze premier Mark Rutte vragen om ook tot het uiterste te gaan voor het klimaat. Rutte gaat hier donderdag over in gesprek in Brussel.

Volgens een persvoorlichter gaat het nog wel een paar uur duren voordat de klimmers de top bereiken. "Het is een loodzware tocht van 300 meter. Ze klimmen naar de top, en dat is precies wat ze Rutte ook willen vragen."

Greenpeace wil dat de CO2-uitstoot niet zoals voorgesteld met 40 tot 60 procent wordt teruggedrongen, maar met 65 procent. Volgens de stichting kan alleen dan de klimaatcrisis worden gestopt. Premier Rutte gaat hier donderdag over in gesprek met Europese regeringsleiders.

De actievoerders zijn via een livestream op YouTube en op hun eigen website te volgen. De 'klimaatklimmers' hebben zelf ook camera's en telefoons mee.

De politie heeft Greenpeace verzocht om de actie om 15.00 uur te beëindigen, maar volgens de persvoorlichter gaan ze "gewoon door".