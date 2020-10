Een woning aan de Brouwersstraat in Rotterdam is beschoten met een luchtbuks. Een vrouw raakte daarbij lichtgewond. De politie heeft zaterdag een 28-jarige buurtgenoot aangehouden nadat in zijn woning een luchtbuks werd aantroffen.

Vier personen zaten rond 23.00 uur buiten achter een zeil om beschut te kunnen zitten. Ze hoorden knallen, waarna enkele gaten in het zeil te zien waren.

Een vrouw had een kleine wond aan haar hoofd. Zij werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

De politie deed zaterdag buurtonderzoek. In de woning van de verdachte werd een luchtbuks aangetroffen. De man is aangehouden.

De politie doet verder onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.